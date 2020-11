Die Lehren des siebten Spieltags: Der FC Bayern brachte Hoeneß aus der Spur Beim Liga-Gipfel der Fußball-Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern ist alles wie immer - und doch ganz anders. Der Tabellenführer funkt gleichzeitig...

n-tv.de vor 4 Stunden - Welt





"Herr der Ringe", "Star Wars" und Co.: Diese hanebüchenen Fehler schafften es auf die Leinwand Kameraleute im Bild, moderne Gegenstände in antiker Umgebung oder einfach Verwechslungen: in Hollywood passieren häufig Fehler beim Dreh, doch einige kuriose...

stern.de vor 7 Stunden - Politik