10.11.2020 ( vor 1 Woche )

Leipzig (dpa) - Ein einziges Teamtraining muss Joachim Löw reichen, um die deutsche Fußball Nationalmannschaft so gut wie möglich auf das erste von drei Länderspielen innerhalb von sieben Tagen vorzubereiten. Beim Testspiel gegen Tschechien am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in der Leipziger Arena wird das