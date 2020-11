16.11.2020 ( vor 3 Tagen )

Bahnt sich da ein spektakulärer Wechsel in der besten Basketball-Liga der Welt an? Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben offenbar den deutschen Nationalspieler im Blick. Der amtierende NBA-Champion Los Angeles Lakers ist erneut stark an Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder in