17.11.2020 ( vor 18 Stunden )

Sevilla (dpa) - 90 Minuten noch. Dann ist zumindest für Joachim Löw und die Fußball- Nationalmannschaft das so komplizierte Corona-Jahr 2020 bewältigt. Die insgesamt achte Partie am Abend (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien wird dabei nicht nur über den Gruppensieg in der Nations League entschei