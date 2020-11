18.11.2020 ( vor 53 Minuten )

Das 0:6 gegen Spanien ist ein historisches Debakel in der DFB-Geschichte. Es ist der Tiefpunkt der Nationalmannschaft in der modernen Zeitrechnung. Joachim Löw ist am Ende - jetzt helfen nur noch Mats Hummels , Jerome Boateng und Thomas Müller . Die Ausgelöwten.