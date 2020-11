18.11.2020 ( vor 6 Tagen )



Sebastian Vettel ist sechs Jahre lang für Ferrari in der Formel 1 gefahren. Nach dieser Sebastian Vettel ist sechs Jahre lang für Ferrari in der Formel 1 gefahren. Nach dieser Saison ist Schluss, er wechselt zu Aston Martin – über seine Zukunft hat der Rennfahrer nun reflektiert gesprochen. Sebastian Vettel will noch einige Jahre in der Formel 1 aktiv sein. "Ich bin jetzt 33, mit 40 mö 👓 Vollständige Meldung