23.11.2020 ( vor 21 Stunden )



Nach Haalands Tor-Gala in der Nach Haalands Tor-Gala in der Bundesliga spielt der BVB am Dienstag wieder in der Champions League. Gegner Brügge hat traumatische Erinnerungen an den Stürmer-Star. t-online sagt Ihnen, wo Sie die Partie sehen können. Borussia Dortmund setzt auf seine eiskalte Tormaschine Erling Haaland , Julian Nage 👓 Vollständige Meldung