27.11.2020 ( vor 5 Tagen )

Weltumsegler Boris Herrmann hat die erste große Bewährungsprobe seiner Vendée-Globe-Premiere bestanden. Der Skipper der "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" musste am 19. Tag auf See abends in den Mast klettern, um ein Problem mit der Aufhängung eines Segels zu lösen. Für Solosegler zählt der Vorgan