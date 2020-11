28.11.2020 ( vor 8 Stunden )



Der SC Paderborn hätte mit einem Sieg den HSV von der Spitze stoßen können. Doch das Team von Steffen Baumgart patzte in Karlsruhe. Parallel ging das Trainer-Debüt in Sandhausen in die Hose. Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der SC Paderborn wieder ein Spiel in der 2. Der SC Paderborn hätte mit einem Sieg den HSV von der Spitze stoßen können. Doch das Team von Steffen Baumgart patzte in Karlsruhe. Parallel ging das Trainer-Debüt in Sandhausen in die Hose. Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der SC Paderborn wieder ein Spiel in der 2. Bundesliga verloren. 0:1 h 👓 Vollständige Meldung