29.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Düsseldorf (dpa) - Vier Spiele, kein Sieg - der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Düsseldorf (dpa) - Vier Spiele, kein Sieg - der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball Bundesliga verloren und seinen zwischenzeitlich komfortablen Punktevorsprung binnen weniger Wochen verspielt. Trotz einer frühen 2:0-Führung setzte die verheißungsvoll in die Saison gestartete Mann 👓 Vollständige Meldung