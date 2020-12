02.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Mick Schumacher wird 2021 in die Mick Schumacher wird 2021 in die Formel 1 zu Haas befördert, beim US-amerikanischen Team unterschreibt er einen "mehrjährigen Vertrag". Der Rennfahrer dankt in einer ersten Stellungnahme seinen Eltern Corinna und Michael: "Ich weiß, dass ich ihnen alles zu verdanke habe." 👓 Vollständige Meldung