Der WAC hat in der UEFA Europa League den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Die Wolfsberger feierten am Donnerstagabend bei minus fünf Grad und Schneetreiben in Moskau einen verdienten 1:0 (1:0)-Sieg gegen den russischen Spitzenclub ZSKA Moskau. Das Heimspiel in einer Woche gegen Feyenoord Rotterdam wird zu einem Finale im Kampf um das Sechzehntelfinale – ein Punkt würde den Kärntnern schon genügen. 👓 Vollständige Meldung