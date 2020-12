07.12.2020 ( vor 3 Stunden )



fährt im nächsten Jahr in der Mick Schumacher fährt im nächsten Jahr in der Formel 1 . Exakt 30 Jahre nach seinem Vater feiert er ebenfalls sein Debüt in der Königsklasse. Aber wie geht es Michael Schumacher eigentlich? Sohn Mick fällt fast auf eine Fangfrage von Günther Jauch bei RTL rein. 👓 Vollständige Meldung