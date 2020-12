12.12.2020 ( vor 5 Tagen )



Weltumsegler Boris Herrmann hat bei der Vendée Globe einige Schreckmomente im Indischen Ozean durchstehen müssen. Eine gebrochene Großsegellatte und ein kleiner Riss im Großsegel zwangen den Hamburger in der Nacht zum Samstag zum Sondereinsatz. Den Bruch hatte Herrmann am Freitagabend gegen 23 Uhr e