SWR Aktuell BW RT @SWRsport: Der VfB Stuttgart ist nach seiner Mini-Weihnachtspause am Montag in die Vorbereitung aufs kommende Heimspiel gegen RB Leipzig… vor 3 Tagen SWR Sport Der VfB Stuttgart ist nach seiner Mini-Weihnachtspause am Montag in die Vorbereitung aufs kommende Heimspiel gegen… https://t.co/RzFBHe11wN vor 3 Tagen Westdeutsche Zeitung Nach Mini-Weihnachtspause: VfB Stuttgart nimmt Training wieder auf https://t.co/lcWe7zBoxS https://t.co/NUYTabYauR vor 5 Tagen MeinVfB Nach Mini-Weihnachtspause: #VfB #Stuttgart nimmt #Training wieder auf https://t.co/m4XVDdwSGs https://t.co/auysCoBRn7 vor 5 Tagen