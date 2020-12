28.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Am Montag startet die Am Montag startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Mit dabei ist auch Karl Geiger, der zuletzt aufgrund einer Corona-Infektion fehlte. Doch bei einem anderen Team gibt es nun einen ersten Ausfall, der Folgen haben könnte. Die Vierschanzentournee hat einen Tag vor dem Auftakt den ersten Corona- 👓 Vollständige Meldung