28.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Joachim Löw steht als Bundestrainer massiv in der Kritik, Joachim Löw steht als Bundestrainer massiv in der Kritik, Thomas Tuchel hingegen ist einer der begehrtesten Namen auf dem Markt . Doch könnte er auch als Bundestrainer erfolgreich arbeiten? An Heiligabend meldeten verschiedene Medien übereinstimmend, dass Paris Saint-Germain sich nach zweieinhalb Jah 👓 Vollständige Meldung