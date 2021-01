Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Neuer Wagen für Sebastian Vettel: Aston Martin mit Formel 1-Boliden für 2021 00:48 In der nächsten Saison will Vettel wieder richtig angreifen. Mit seinem neuen Team Aston Martin will der Heppenheimer zurück an die Spitze.