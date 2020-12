31.12.2020 ( vor 4 Stunden )



In der abgelaufenen Formel-1-Saison brach Lewis Hamilton den Rekord an Rennsiegen von Michael Schumacher. Nicht nur deswegen wird dem In der abgelaufenen Formel-1-Saison brach Lewis Hamilton den Rekord an Rennsiegen von Michael Schumacher. Nicht nur deswegen wird dem Briten nun eine besondere Ehre zuteil. Große Ehre für den britischen Rennfahrer Lewis Hamilton: Der siebenmalige Formel-1- Weltmeister ist zum Ritter geschlagen worde 👓 Vollständige Meldung