03.01.2021 ( vor 57 Minuten )

Der VfB Stuttgart hat für das Achtelfinale des DFB-Pokals ein schwieriges Los erwischt. In einem Heimspiel bekommt es die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit dem Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach zu tun. Das ergab die Auslosung durch Ex-Skispringer Sven Hannawald am Sonntag in