05.01.2021 ( vor 1 Woche )



In "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko Winterscheidt gegen Thomas Gottschalk an. Was er an ihm so schätzt, verrät er im Interview. In "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko Winterscheidt gegen Thomas Gottschalk an. Was er an ihm so schätzt, verrät er im Interview. 👓 Vollständige Meldung