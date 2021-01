05.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Milot Rashica ist bei Werder Bremen am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Der 24 Jahre alte Stürmer aus dem Kosovo absolvierte Teile der Übungseinheit und machte damit den nächsten Schritt zu seinem Comeback. Rashica war wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel ausgefallen