Offensivspieler Virgil Misidjan verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt zurück in seine niederländische Heimat. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, spielt der 27-Jährige künftig für den Erstligisten PEC Zwolle. Details zur Vertragsdauer wurden nicht bekanntgegeben.