Mehrere Tote: "Filomena" stürzt Madrid und ganz Spanien ins Chaos Madrid (dpa) - Winterchaos in Spanien: Das Sturmtief "Filomena" hat mindestens vier Menschenleben gefordert - und die Hauptstadt Madrid mit historisch heftigem...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt Auch berichtet bei • n-tv.de



Schnee-Alarm in Südeuropa: Wintersturm in Spanien, Flughafen in Madrid geschlossen Das Sturmtief «Filomena» sorgt in Madrid und anderen Teilen Spaniens mit starken Schneefällen gleichzeitig für Spass und Chaos.

Basler Zeitung vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • t-online.de