19.01.2021 ( vor 20 Stunden )



Ein Tor, eine Vorlage: Winterzugang Merveille Biankadi hat dem Fußball-Drittligisten 1860 München in zwei Spielen sechs Punkte beschert. Und er harmoniert von Anfang an mit Sascha Mölders, dem Kapitän und wichtigsten Angreifer der Löwen. Ein Tor, eine Vorlage: Winterzugang Merveille Biankadi hat dem Fußball-Drittligisten 1860 München in zwei Spielen sechs Punkte beschert. Und er harmoniert von Anfang an mit Sascha Mölders, dem Kapitän und wichtigsten Angreifer der Löwen. 👓 Vollständige Meldung