22.01.2021 ( vor 1 Woche )



Der Sohn von Michael Schumacher gibt in dieser Saison sein Debüt in der Formel 1: Mick geht für den Rennstall Haas an den Start. Allerdings kann er auf die Hilfe von Ferrari zählen. Mick Schumacher kann in seinem Formel 1-Debütjahr beim US-Team Haas auf weiteres Know-How von Ferrari bauen. Durch di Der Sohn von Michael Schumacher gibt in dieser Saison sein Debüt in der Formel 1: Mick geht für den Rennstall Haas an den Start. Allerdings kann er auf die Hilfe von Ferrari zählen. Mick Schumacher kann in seinem Formel 1-Debütjahr beim US-Team Haas auf weiteres Know-How von Ferrari bauen. Durch di 👓 Vollständige Meldung