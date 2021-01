23.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Der Hauptstadtklub muss im eigenen Stadion eine herbe Niederlage hinnehmen. Damit rutscht das Team von Cheftrainer Bruno Labbadia tiefer in den Abstiegsstrudel. Der Hauptstadtklub muss im eigenen Stadion eine herbe Niederlage hinnehmen. Damit rutscht das Team von Cheftrainer Bruno Labbadia tiefer in den Abstiegsstrudel. Werder Bremen derweil kann etwas durchatmen. Werder Bremen hat sein Auswärtsspiel am 18. Spieltag gewonnen. Die Hanseaten feierten gegen He 👓 Vollständige Meldung