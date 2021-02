01.02.2021 ( vor 22 Stunden )

Der mögliche Wechsel von Milot Rashica von Werder Bremen zu Hertha BSC ist endgültig vom Tisch. Der 24 Jahre alte Angreifer aus dem Kosovo wird die Hanseaten in der am Montagabend zu Ende gehenden Transferperiode nicht verlassen, wie Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Montag auf einer Pressekon