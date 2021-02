01.02.2021 ( vor 1 Tag )



Bei Juventus Turin spielte Sami Khedira keine Rolle mehr. Lange sah es danach aus, als der Weltmeister von 2014 in die Premier League gehen. Doch zum Ende der Transferperiode entschied er sich für die Bei Juventus Turin spielte Sami Khedira keine Rolle mehr. Lange sah es danach aus, als der Weltmeister von 2014 in die Premier League gehen. Doch zum Ende der Transferperiode entschied er sich für die Bundesliga . Bundesligist Hertha BSC hat am Montagnachmittag den Wechsel von Sami Khedira bestätigt. 👓 Vollständige Meldung