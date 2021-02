12.02.2021 ( vor 1 Woche )



Der mutmaßlich am Sturm auf das US-Kapitol beteiligte Schwimm-Olympiasieger Klete Keller ist in sieben Punkten angeklagt worden. Das berichten amerikanische Medien übereinstimmend. Ihm soll eine hohe Haftstrafe drohen. Der mutmaßlich am Sturm auf das US-Kapitol beteiligte Schwimm-Olympiasieger Klete Keller ist in sieben Punkten angeklagt worden. Das berichten amerikanische Medien übereinstimmend. Ihm soll eine hohe Haftstrafe drohen. 👓 Vollständige Meldung