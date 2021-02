Klopp: "Es ist was Besonderes für diesen Verein zu spielen" In Folge 6 der BVB-Doku geht es um die "Echte Liebe" und was diese für den Klub bedeutet. Unter anderem erzählen Jürgen Klopp, Mats Hummels und Norbert Dickel...

kicker vor 1 Tag - Sport