14.02.2021 ( vor 4 Stunden )

Das deutsche Biathlon -Team wartet bei der WM in Pokljuka weiter auf Edelmetall. In der Verfolgung der Damen hatten Franziska Preuß und Denise Herrmann das Podium bis zum Schluss im Blick, scheiterten dann aber knapp. Biathletin Franziska Preuß ist bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka in der Verfol