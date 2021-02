22.02.2021 ( vor 19 Stunden )



Die Fluktuation in der 2. Bundesliga war über die Jahre seit ihrer Einführung 1974 hoch. Insgesamt 127 Mannschaften versuchten bisher ihr Glück in Deutschlands Unterhaus. Bei weitem nicht alle davon waren erfolgreich. Wir haben uns auf die Suche nach den Gründungsmitgliedern begeben, die heute nicht mehr in den ersten vier Ligen ansässig sind - manche der 40 Klubs, die damals noch in zwei Gruppen (Nord und Süd) aufliefen, sind gar komplett aus dem Fußball verschwunden. 👓 Vollständige Meldung