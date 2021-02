25.02.2021 ( vor 12 Stunden )



Die US- Die US- Justiz erhebt Anklage gegen den ehemaligen Turntrainer John Geddert. Die Vorwürfe umfassen neben sexuellem Missbrauch auch Menschenhandel. Der 63-Jährige stirbt am gleichen Tag. Der wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandel angeklagte ehemalige US-Turntrainer John Geddert hat nach Angab 👓 Vollständige Meldung