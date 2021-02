28.02.2021 ( vor 2 Stunden )

Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse -Agentur hat aussagekräftige Zahlen vom 23. Spieltag der Fußball- Bundesliga zusammengestellt: 0 - Null Torschüsse gab Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit beim 2:3 in Leipzig ab. 1 - Zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie drehte RB Leipzig beim 3:2-Si