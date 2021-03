Alfredo Quintana (?32): Portugals Handball-Nationalkeeper stirbt nach Herzinfarkt Bei der Handball-WM in Ägypten stand Alfredo Quintana noch auf der Platte, nun ist der portugiesische Nationaltorhüter gestorben Alfredo Quintana ist mit nur...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



And the Beat goes on Lawrence Ferlinghetti ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Mit dem Tod des Dichters, Verlegers und Betreibers der legendären Buchhandlung „City Lights“ in...

Welt Online vor 1 Woche - Top