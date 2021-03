03.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Das Herpesvirus bei Pferden breitet sich weiter aus. Nach einem Ausbruch bei einem Turnier in Valencia sind nun Das Herpesvirus bei Pferden breitet sich weiter aus. Nach einem Ausbruch bei einem Turnier in Valencia sind nun Tiere bei einem Turnier in Doha positiv getestet worden. 👓 Vollständige Meldung