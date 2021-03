06.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Während in Gladbach Bayer die Fohlen-Krise verschärfte, eroberte sich RB Leipzig vorerst Platz 1 in der Tabelle. Ein Befreiungsschlag glückte der Hertha - und das nach Rückstand. Wolfsburg verlor in Hoffenheim nicht nur das Spiel, in Frankfurt kam die Eintracht gegen Stuttgart nicht über ein Remis hinaus.