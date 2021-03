07.03.2021 ( vor 4 Stunden )

Das 332. Wiener Derby hat am Sonntag zum Abschluss der 20. Runde der tipico- Bundesliga mit einem 0:0 geendet. Die Nullnummer in einem weitgehend ereignisarmen Spiel in der Generali Arena schadet der Austria mehr als Rapid – die „Veilchen“ liegen zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs als Tabellenachter drei Punkte hinter Platz sechs. Die Teilnahme an der Meistergruppe ist damit in weite Ferne gerückt.