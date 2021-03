08.03.2021 ( vor 4 Tagen )



Jörg Dahlmann ist bereits öfters durch unbedachte, flapsige Sprüche aufgefallen. So auch in der Partie Hannover gegen Aue. Gegen Rassismus-Vorwürfe wehrt sich der Jörg Dahlmann ist bereits öfters durch unbedachte, flapsige Sprüche aufgefallen. So auch in der Partie Hannover gegen Aue. Gegen Rassismus-Vorwürfe wehrt sich der Fußball -Kommentator jedoch vehement. Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann hat erneut mit einer flapsigen Phrase für Aufregung gesorgt. Nach 👓 Vollständige Meldung