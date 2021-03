12.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Bei der WM waren sie schlecht wie nie, jetzt geht es um Olympia. Deutschlands Handballer starten mit einem Remis in die Quali. Nur die Stille in der Halle ist bedrückend. Bei der WM waren sie schlecht wie nie, jetzt geht es um Olympia. Deutschlands Handballer starten mit einem Remis in die Quali. Nur die Stille in der Halle ist bedrückend. 👓 Vollständige Meldung