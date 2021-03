Gnutiez https://t.co/nysd8XKVAd spiegelonline hat eine Headline geändert. EM 2021: München droht nach Aussagen von Uefa-P… https://t.co/dbaUSytFLf vor 12 Minuten Valdet Beqiraj Aussagen von Uefa-Boss Ceferin: München droht das EM-Aus https://t.co/fEBsFGfPFx vor 56 Minuten SPIEGEL 24 Stunden Fußball-EM 2021: München droht nach Aussagen von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin das Aus https://t.co/u1DUGA5gqR https://t.co/VNHgVsizLs vor 57 Minuten roterWilly Wenn die #UEFA meint, dann soll sie doch bitte ihre #EM alleine spielen. Was der Verband jetzt einfordert ist Wahns… https://t.co/HC5pREHl1j vor 59 Minuten 2Cynical4u Die ganze #EM2021 mit Spielen in zwölf Städten in in zwölf Ländern ist eh ein Wahnsinn. Dazu dann jetzt eine Forde… https://t.co/DM6IRz2jtM vor 1 Stunde Richards Green RT @derspiegel: EM-Spiele nur mit Fans: Aussagen von Uefa-Boss Aleksander Ceferin setzen die Mitausrichterstadt München unter Druck. Muss d… vor 1 Stunde