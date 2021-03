17.03.2021 ( vor 5 Tagen )

Für Bayern München liegt das Ticket für das Viertelfinale der Champions League bereit. Nach dem 4:1-Sieg in Rom sollte das Rückspiel gegen Lazio für den Titelverteidiger am Mittwoch nur noch Pflicht sein. Ein Scheitern wäre ein Novum: Kein Team in der Geschichte des Meistercups oder der Champions League hat in einem K.-o.-Duell je die nächste Runde verpasst, wenn das Hinspiel auswärts mit drei Toren Vorsprung gewonnen wurde.