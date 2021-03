ManCity und Real spazieren locker weiter Real Madrid und Manchester City haben sich nach ihren Erfolgen in den Hinspielen auch in den Rückspielen des Achtelfinales der Champions League am Dienstag wie...

ORF.at vor 4 Tagen - Sport





Champions League: Manchester City wirft Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale raus Das war eindeutig: Manchester City kontrollierte Ball, Spiel und die Borussia von Beginn an. Die Engländer ziehen auch dank eines Treffers von İlkay Gündoğan...

Spiegel vor 4 Tagen - Sport