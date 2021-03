Bochumer weiter auf Aufstiegskurs: 3:0 in Düsseldorf Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter fest im Visier. Am Montag besiegte das effiziente Team von Trainer Thomas...

t-online.de vor 21 Stunden - Deutschland