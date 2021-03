27.03.2021 ( vor 3 Stunden )

Planica (dpa) - Das Saisonfinale der Skispringer in Planica wird immer mehr zu einer Chaos -Veranstaltung. Nach dem schlimmen Sturz des Norwegers Daniel André Tande am Donnerstag und dem Abbruch zur Halbzeit tags darauf ließen starke Böen am Samstag beim Teamfliegen noch nicht einmal einen kompletten