Formel 1: Vettel droht womöglich nachträgliche Strafe in Bahrain Sakhir (dpa) - Sebastian Vettel könnte es nach dem völlig enttäuschenden 18. Platz in der Qualifikation zum Saisonauftakt in der Formel 1 noch härter...

t-online.de vor 16 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Motorsport-Magazin