Formel 1 - Formel 1 heute vor 12 Jahren: Brawn schockt die Elite

Drakonische Strafen waren in der F1 1994 ziemlich angesagt. Eddie Irvine bekam nach einem Crash in Brasilien die volle Härte der FIA zu spüren.

Formel 1 - Formel 1 heute vor 37 Jahren: Deutschlands neue Hoffnung Mick Schumacher ist 2021 Deutschlands nächste F1-Hoffnung. 1984 entzückte ein anderer Name die Nation. Am 25. März 1984 debütierte Stefan Bellof in der F1.

