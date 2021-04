04.04.2021 ( vor 1 Woche )



Der FC Hansa Rostock will Der FC Hansa Rostock will Dynamo Dresden von der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verdrängen. Nötig dazu wäre ein Sieg am heutigen Sonntag (14.00 Uhr). "Wir haben genug Gier, um in Dresden etwas mitnehmen zu wollen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel des Tabellen-Zweiten beim Liga-Primus 👓 Vollständige Meldung