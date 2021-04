09.04.2021 ( vor 2 Tagen )

München (dpa) - " Nächste Frage ." Das Machtwort von Karl-Heinz Rummenigge kommentierte Hansi Flick ebenso wenig wie die Frage zu seiner Zukunft. In nervenaufreibenden Tagen, in denen dem FC Bayern München das bittere Champions-League-Aus droht, möchte Flick nun nur noch seine "geile Mannschaft" in de